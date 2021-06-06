Испания

Бельгийский голкипер подвел итог минувшего сезона.

Вратарь Реала Тибо Куртуа поделился мыслями о завершившемся сезоне Ла Лиги, по итогам которого мадридский Атлетико стал чемпионом.

"Скорее Атлетико мог проиграть Ла Лигу, чем Реал выиграть. Он лидировал на протяжении долгого времени. Было несколько судейских решений, стоивших нам побед.

Безусловно, мы расстроились из-за того, что не победили, но таков футбол. Вторая половина сезона выдалась очень хорошей, мы отлично проявили себя в важных матчах. Провалы были в играх с менее статусными соперниками.

В полуфинале Лиги чемпионов нам не повезло. У нас были травмы, положительные тесты на коронавирус, но в целом стоит признать, что лондонцы были сильнее во втором матче. А потом они стали победителями турнира, что показывает их уровень после прихода в команду Томаса Тухеля", – приводит слова бельгийца Ace Football.

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