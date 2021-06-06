Нидерланды. Новость

21-летнему игроку потребуется время на восстановление.

Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт получил повреждение паха на тренировке и был вынужден досрочно покинуть занятие.

"Он испытывает небольшую боль в паху, поэтому он не хотел рисковать. Мы должны подождать и посмотреть.

Должны готовиться другие футболисты. Разумеется, мы тоже не рискуем", – цитирует главного тренера сборной Нидерландов Франка де Бур Ad.nl со ссылкой на NOS.

Несколько дней назад сообщалось, что Барселона хочет подписать де Лигта или Пау Торреса.