Испания

Бразильский футболист поделился впечатлениями от новой роли.

Ставший капитаном Реала защитник Марсело прокомментировал данное назначение.

"Быть капитаном лучшего клуба в мире – огромная честь и ответственность. Я чувствую себя счастливчиком.

Я каждый день просыпаюсь с огромным энтузиазмом просто из-за того, что понимаю: я в Реале. И с каждым сезоном энтузиазма все больше.

Я с нетерпением ожидаю начала сезона. С каждым годом я узнаю все больше, всегда есть что-то новое. И то, что теперь я капитан, – это сбывшаяся мечта", – сказал бразилец.

Ранее перешедший в ПСЖ Серхио Рамос прокомментировал свою смену клуба.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.