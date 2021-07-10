Бразильский футболист поделился впечатлениями от новой роли.
Марсело, getty images
10 июля 2021, 21:07
Ставший капитаном Реала защитник Марсело прокомментировал данное назначение.
"Быть капитаном лучшего клуба в мире – огромная честь и ответственность. Я чувствую себя счастливчиком.
Я каждый день просыпаюсь с огромным энтузиазмом просто из-за того, что понимаю: я в Реале. И с каждым сезоном энтузиазма все больше.
Я с нетерпением ожидаю начала сезона. С каждым годом я узнаю все больше, всегда есть что-то новое. И то, что теперь я капитан, – это сбывшаяся мечта", – сказал бразилец.
Ранее перешедший в ПСЖ Серхио Рамос прокомментировал свою смену клуба.
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