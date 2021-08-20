Испания

Футболист, которым интересовался Атлетико, выбрал другой испанский клуб.

Нападающий Вулверхэмптона Рафа Мир стал новичком испанской Севильи, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 24-летним атакующим футболистом подписан до окончания сезона 2026/27. Сумма трансфера составила 13,7 млн.фунтов.

Отметим, что игрок не сумел закрепиться в АПЛ и минувший сезон провел в аренде в Уэске. За 39 матчей, игрок настрелял 16 голов и отдал один ассист.

Также Мир имеет опыт выступлений за первую и вторую команды Валенсии, Лас-Пальмас и Ноттингем Форест.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.