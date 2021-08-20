Футболист, которым интересовался Атлетико, выбрал другой испанский клуб.
Рафа Мир, Getty Images
20 августа 2021, 18:55
Нападающий Вулверхэмптона Рафа Мир стал новичком испанской Севильи, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 24-летним атакующим футболистом подписан до окончания сезона 2026/27. Сумма трансфера составила 13,7 млн.фунтов.
Отметим, что игрок не сумел закрепиться в АПЛ и минувший сезон провел в аренде в Уэске. За 39 матчей, игрок настрелял 16 голов и отдал один ассист.
Также Мир имеет опыт выступлений за первую и вторую команды Валенсии, Лас-Пальмас и Ноттингем Форест.
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