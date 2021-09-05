Испания

Украинский форвард отметился первым результативным действием в составе новой команды.

Фуэнлабрада в поединке четвертого тура испанской Сегунды расписала мировую против Луго. Встреча закончилась со счетом 1:1.

В этом противостоянии в стартовом составе хозяев вышел украинский форвард Роман Зозуля, который на 39-й минуте отметился результативной передачей на своего партнера по команде Педро Леона.

Это было первое результативное действие для 31-летнего футболиста в новой команде. Украинец провел на поле 74 минуты, после чего был заменен.

После четырех туров Фуэнлабрада набрала пять очков и находится на девятом месте в турнирной таблице Сегунды.