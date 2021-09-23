Испания

Бывший форвард "блаугранас" может сменить Рональда Кумана на посту наставника каталонского клуба.

Бывший нападающий Барселоны и сборной Франции Тьерри Анри может стать новым главным тренером каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 44-летний французский специалист, который в настоящее время является ассистентом наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса, рассматривается в качестве замены Рональду Куману, которым недовольны члена совета директоров "блаугранас".

Также отмечается, что это уже второй раз, когда Барселона обращает внимание на Анри. Впервые это было в 2017 году, когда каталонский клуб возглавил Эрнесто Вальверде.

Ранее СМИ сообщали, что Барселона рассматривает возможность приглашения того же Мартинеса, вместе с которым мог бы прийти и Анри.

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