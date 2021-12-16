Испания

В клубе раздумывают над введением жестких санитарных ограничений.

Новость о том, что у двух футболистов мадридского Реала, полузащитника Луки Модрича и защитника Марсело, был обнаружен COVID-19, на фоне очередной волны заболеваемости по всей Европе, вызвала серьезный резонанс в руководстве "бланкос".

Испанская пресса сообщает, что лишь двумя вышеперечисленными игроками случаи обнаружения COVID-19 не ограничились, а речь идет сразу о пяти положительных тестах на команду после матча против Кадиса.

Это вынудило правление Реала провести экстренную встречу для согласования дальнейшей тактики в сложившейся ситуации.

Согласно информации от локальных источников, мадридский клуб, в случае ухудшения ситуации, будет просить руководство Ла Лиги принять меры по переносу матчей с участием его основной команды по примеру того, как это происходит со встречами в рамках английской Премьер-лиги в последние дни.

Решения об изоляции игроков, у которых не был обнаружен COVID-19, на тренировочной базе так и не последовало, поэтому команда готовится к домашнему матчу против Кадиса, который состоится 19 декабря, в обычном режиме.