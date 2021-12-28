Испания

Этой уже третий случай заболевания коронавирусом за два дня.

Еще один защитник Барселоны Хорди Альба заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.

32-летний испанец сдал положительный тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию. Он чувствует себя нормально.

В нынешнем сезоне Альба сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что еще два игрока "блаугранас" Даниэль Алвес и Клеман Ленгле заразились коронавирусом.

Ближайший матч Барселона проведет в гостях против Мальорки. Игра состоится 2 января в 22:00 по киевскому времени.

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