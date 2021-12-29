Испания

Все — бессимптомные, однако заболевших пришлось изолировать.

Пандемия COVID-19 продолжает атаковать футбольный мир, а очередной ее жертвой стало сразу три футболиста основного состава андалузской Севильи, имена которых клуб не стал раскрывать в своем очередном обращении к общественности.

"ФК Севилья провел тесты на антигены и ПЦР-тестирование для выявления инфекции COVID-19 у игроков и тренеров основной команды после завершения мини-рождественских каникул.

Эти тесты показали, что на сегодняшний день существует три позитивных случая в составе рабочей группы, два из которых уже были положительными во время своего отпуска", — гласит текст опубликованного сообщения.

Также отмечается, что получившие положительные результаты тестирования члены клуба были бессимптомными и уже изолированы в своих домах на период карантина. Остальная группа игроков работает в обычном режиме.

2022 год для андалузской Севильи начнется с гостевой игры против Кадиса.