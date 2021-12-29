Испания

Сразу одиннадцать случаев на две команды, но проведению матча это не угрожает.

Уже на второй день нового года Мальорке предстоит провести домашний поединок против каталонской Барселоны в рамках 19-го тура испанской Ла Лиги, однако за несколько дней до противостояния на Визит Мальорка Эстади начала поступать информация об обнаружении новых случаев заболевания COVID-19 среди персонала и футболистов обоих клубов.

Со стороны "блаугранас" на карантин отправились Дани Алвес, Клеман Ленгле, Хорди Альба и Алекс Бальде, а хозяева предстоящей игры не стали разглашать имена заболевших, указав лишь то, что четыре футболиста и три сотрудника дали положительный результат тестирования.

"ПЦР-тесты, проведенные вчера и в период праздников, выявили четыре положительных результата среди игроков основного состава и три среди членов технического персонала.

Все они находятся в стабильном состоянии, но изолированы в своих домах и следуют медицинским показаниям органов здравоохранения", — гласит текст обращения.

Повсеместные вспышки заболеваемости на данном этапе не вызывают реакции у руководства Ла Лиги, которое отстаивает позицию о том, что команды должны продолжать играть при минимально необходимом для этого наборе футболистов.