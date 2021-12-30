Испания

Очередной игрок мадридского Реала заболел коронавирусом.

Футболисты мадридского Реала продолжают массово сдавать положительные тесты на COVID-19.

Как сообщает официальный сайт "сливочных", очередным игроком, у которого выявили коронавирус, стал нападающий Лука Йович.

Ранее положительные тесты в стане Реала сдали вратарь Тибо Куртуа, центральный полузащитник Федерико Вальверде, центральный хавбек Эдуардо Камавинга и вингер Винисиус Жуниор, при этом, по информации СМИ, последние два тестирования Куртуа оказались отрицательными.

Напомним, следующий поединок "сливочных" запланирован на второе января 2022 года — в рамках Ла Лиги подопечным Карло Анчелотти будет противостоять Хетафе.

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