Очередной игрок мадридского Реала заболел коронавирусом.
Фото: Getty Images
30 декабря 2021, 20:23
Футболисты мадридского Реала продолжают массово сдавать положительные тесты на COVID-19.
Как сообщает официальный сайт "сливочных", очередным игроком, у которого выявили коронавирус, стал нападающий Лука Йович.
Ранее положительные тесты в стане Реала сдали вратарь Тибо Куртуа, центральный полузащитник Федерико Вальверде, центральный хавбек Эдуардо Камавинга и вингер Винисиус Жуниор, при этом, по информации СМИ, последние два тестирования Куртуа оказались отрицательными.
Напомним, следующий поединок "сливочных" запланирован на второе января 2022 года — в рамках Ла Лиги подопечным Карло Анчелотти будет противостоять Хетафе.
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