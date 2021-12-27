В еще одном клубе Ла Лиги зафиксированы положительные тесты на коронавирус.
Клеман Ленгле, Getty Images
27 декабря 2021, 22:55
Два защитника Барселоны Даниэль Алвес и Клеман Ленгле заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба "блаугранас" в твиттере.
Оба футболиста сдали положительные тесты на коронавирус и были отправлены на самоизоляцию. Оба чувствуют себя нормально.
В нынешнем сезоне Ленгле провел 13 поединков во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом, а Алвес еще не выступал за команду после подписания контракта в середине ноября.
Следующий матч Барселона проведет 2 января в гостях против Мальорки. После 18 игр подопечные Хави набрали 28 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.
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