Испания

В еще одном клубе Ла Лиги зафиксированы положительные тесты на коронавирус.

Два защитника Барселоны Даниэль Алвес и Клеман Ленгле заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба "блаугранас" в твиттере.

Оба футболиста сдали положительные тесты на коронавирус и были отправлены на самоизоляцию. Оба чувствуют себя нормально.

В нынешнем сезоне Ленгле провел 13 поединков во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом, а Алвес еще не выступал за команду после подписания контракта в середине ноября.

Следующий матч Барселона проведет 2 января в гостях против Мальорки. После 18 игр подопечные Хави набрали 28 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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