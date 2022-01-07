Испания

Наставник Реала поделился мыслями об изменениях в отношениях между поколениями.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о том, как происходят изменения в отношениях между старшим поколением и нынешним.

Специалист считает, что сейчас молодые люди менее уважительно относятся к его ровесникам.

"Это социальная тема, а не спортивная. Взаимоотношения между поколениями очень изменились. Я относился к отцу с иным уважением, нежели сейчас относится ко мне сын. Тоже самое происходит в школах, университетах.

Мир изменился. Сейчас у старшего поколения гораздо меньше авторитета в глазах молодежи", — приводит слова Анчелотти As.

Ранее 62-летний наставник высказался об игре украинского голкипера Андрея Лунина.