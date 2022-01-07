Наставник Реала поделился мыслями об изменениях в отношениях между поколениями.
карло анчелотти, getty images
07 января 2022, 20:30
Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о том, как происходят изменения в отношениях между старшим поколением и нынешним.
Специалист считает, что сейчас молодые люди менее уважительно относятся к его ровесникам.
"Это социальная тема, а не спортивная. Взаимоотношения между поколениями очень изменились. Я относился к отцу с иным уважением, нежели сейчас относится ко мне сын. Тоже самое происходит в школах, университетах.
Мир изменился. Сейчас у старшего поколения гораздо меньше авторитета в глазах молодежи", — приводит слова Анчелотти As.
Ранее 62-летний наставник высказался об игре украинского голкипера Андрея Лунина.