Испания

Новичок "блауранас" поделился своими мыслями после дебюта за каталонский клуб.

Новоиспеченный игрок Барселоны Ферран Торрес прокомментировал свой дебют в полуфинальном матче за Суперкубок Испании против мадридского Реала (2:3).

"Дебютировать за Барселону — повод для гордости. Пришло время упорно работать и продолжать совершенствоваться. Это только начало", — написал Торрес в своем твиттере.

Ha sido un orgullo debutar con el @FCBarcelona 👌 Ahora toca trabajar muy duro y seguir mejorando. Esto es solo el principio 🔛 pic.twitter.com/gjSqLdSG8A — Ferran Torres (@FerranTorres20) January 12, 2022

Напомним, Барселона объявила о трансфере Торреса из Манчестер Сити в конце декабря. Трансфер обошелся каталонскому клубу в 55 млн евро, а его контракт рассчитан до лета 2027 года.

При этом регистрация футболиста произошла лишь за день до матча с Реалом, так как клуб не вписывался в рамки финансвого фэйр-плей.