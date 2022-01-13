Новичок "блауранас" поделился своими мыслями после дебюта за каталонский клуб.
Ферран Торрес, twitter.com/FerranTorres20
13 января 2022, 17:56
Новоиспеченный игрок Барселоны Ферран Торрес прокомментировал свой дебют в полуфинальном матче за Суперкубок Испании против мадридского Реала (2:3).
"Дебютировать за Барселону — повод для гордости. Пришло время упорно работать и продолжать совершенствоваться. Это только начало", — написал Торрес в своем твиттере.
Напомним, Барселона объявила о трансфере Торреса из Манчестер Сити в конце декабря. Трансфер обошелся каталонскому клубу в 55 млн евро, а его контракт рассчитан до лета 2027 года.
При этом регистрация футболиста произошла лишь за день до матча с Реалом, так как клуб не вписывался в рамки финансвого фэйр-плей.