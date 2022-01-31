Жоан Лапорта анонсировал возможные трансферы для "блаугранас".
ЖОАН ЛАПОРТА И ФЛОРЕНТИНО ПЕРЕС, MARCA
31 января 2022, 19:57
Президент Барселоны Жоан Лапорта прокомментировал работу каталонского клуба на зимнем трансферном рынке.
"У нас еще есть варианты. Мы работаем над ними и будем работать до последней минуты", — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
Отметим, что сегодня стало известно о том, что трансфер Обамеянга в Барселону сорвался из-за разногласий по зарплате для футболиста. Также лондонский Челси намерен заполучить Усмана Дембеле.
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