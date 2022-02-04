Испания

Испанский защитник "сливочных" поделился мыслями после игры с "басками".

Защитник мадридского Реала Начо прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка Испании против Атлетика (0:1).

"Это была не одна из наших лучших игр. Мы хорошо защищались. Нам было сложно войти в игру. У нас не все в порядке впереди, но это футбол. Мы проиграли на очень сложном поле.

Мы должны держать голову высоко поднятой и продолжать работать, потому что впереди долгий путь. Это поражение разочаровывает нас. Мы все были взволнованы, потому что это Кубок, который ушел от нас.



Мы не собираемся оправдываться. Мы должны продолжать работать, смотреть вперед и бороться за то, что осталось", — приводит слова Начо пресс-служба "сливочных".

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Атлетик — Реал.