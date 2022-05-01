Испания

Українець узяв прапор своєї країни на церемонію нагородження.

Учора мадридський Реал на своєму полі розгромив Еспаньйол (4:0) у матчі 34 туру іспанської Ла Ліги, завдяки чому достроково став чемпіоном.

Український голкіпер Андрій Лунін відсвяткував чемпіонський титул своєї команди у чемпіонаті з українським прапором.

Цього сезону Лунін провів лише два матчі у складі "вершкових" у Кубку Іспанії, але в Ла Лізі на полі не з'являвся.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті став першим тренером, який виграв чемпіонські титули у ТОП-5 ліг Європи.