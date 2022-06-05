Испания

У "вершкових" виросла стеля зарплат через відхід кількох гравців.

Мадридський Реал може і розраховує витратити в літнє трансферне близько 400 мільйонів євро. Про це повідомляє Goal.com.

За інформацією джерела, така величезна сума стала доступною після того, як виросла стеля зарплат через відхід кількох футболістів, у тому числі Гарета Бейла, Іско та Марсело. Також мадридський клуб отримав солідні кошти від перемоги у Лізі чемпіонів.

Минулого сезону Реал міг витратити на зарплати гравців 350 млн євро, а в майбутній кампанії може збільшити цю суму до 740 млн євро.

Зазначимо, що пріоритетною метою "вершкових" після невдачі з форвардом ПСЖ Кіліаном Мбаппе є півзахисник Монако Орельєн Тчуамені.