Поляк став третім гравцем в історії, який забив п'ять і більше голів у чотирьох стартових матчах Ла Ліги.
Роберт Левандовські, Getty Images
04 вересня 2022, 10:00
У матчі четвертого туру іспанської Ла Ліги Барселона у гостях впевнено обіграла Севілью (3:0).
У цьому поєдинку черговим голом відзначився нападник "блаугранас" Роберт Левандовські.
За інформацією OptaJose, польський форвард став третім футболістом в історії Ла Ліги, який зміг забити п'ять і більше голів у чотирьох стартових матчах чемпіонату Іспанії.
До Роберта, таке досягнення підкорилося Кріштіану Роналду у 2009 році та Радамелю Фалькао у 2011 році.