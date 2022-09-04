Іспанія

Поляк став третім гравцем в історії, який забив п'ять і більше голів у чотирьох стартових матчах Ла Ліги.

У матчі четвертого туру іспанської Ла Ліги Барселона у гостях впевнено обіграла Севілью (3:0).

У цьому поєдинку черговим голом відзначився нападник "блаугранас" Роберт Левандовські.

За інформацією OptaJose, польський форвард став третім футболістом в історії Ла Ліги, який зміг забити п'ять і більше голів у чотирьох стартових матчах чемпіонату Іспанії.

До Роберта, таке досягнення підкорилося Кріштіану Роналду у 2009 році та Радамелю Фалькао у 2011 році.