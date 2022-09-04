До вашої уваги огляд матчу чемпіонату Іспанії.
Реал Сосьєдад – Атлетико, Getty Images
04 вересня 2022, 11:14
У четвертому турі іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко в гостях поділив очки із Реал Сосьєдадом.
Матч закінчився із рахунком 1:1. Вже на п'ятій хвилині "матрацники" вийшли вперед зусиллями Альваро Морати, але на початку другого тайму господарі відігралися завдяки голу Садіка.
Огляд матчу
Реал Сосьєдад – Атлетико 1:1
Голи: Садік, 55 – Мората, 5.
Сосьєдад: Реміро, Горосабель (Сола, 83), Ле Норман, Субельдія (Елустондо, 71), Муньос, Мендес, Меріно, Сільва (Кубо, 71), Субіменді, Серлот (Садік, 46), Чо (Барренечеа, 71).
Атлетіко: Облак (Грбіч, 85), Вітцель, Хіменес, Рейнілду, Льоренте, Карраско (Ермосо, 79), Коке, Сауль (Кондогбіа, 46), де Пауль (Грізманн, 63), Мората (Корреа, 79), Феліш.
Попередження: Сауль (12), де Пауль (24), Субіменді (28), Льоренте (35), Чо (35), Сімеоне (45), Субельдія (57), Мората (61), Горосабель (72), Меріно (90+8).
Джерело: MEGOGO