Испания

Хавбек продовжить кар'єру у Віго.

Як повідомляє авторитетне іспанське видання Marca, півзахисник Севільї Оскар Родрігес, який минулі півроку провів в оренді у Хетафе, наступний сезон гратиме у Сельті.

За "небесно-блакитних" 24-річний іспанець також виступатиме на правах оренди, проте вони матимуть право викупу приблизно за 10 мільйонів євро. Вчора футболіст прилетів до Віго.

Нагадаємо, що Оскар є вихованцем мадридського Реалу. У 2020-му році він перебрався до Севільї і тоді ж дебютував за збірну Іспанії, проте закріпитися у складі "Фурії Рохи" не зміг.

Раніше з'явилася інформація, що Сельта, яка минулого сезону фінішувала одинадцятою, цього літа готує блискавичну трансферну кампанію.