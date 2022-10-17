Іспанія

Француз залишиться у Мадриді як мінімум до літа 2024 року.

Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо підтвердив чутки про продовження угоди між 34-річним нападником Карімом Бензема і мадридським Реалом.

"Карім Бензема, людина дня. Сьогодні ввечері, після неймовірного року, він стане володарем Золотого М'яча... і зовсім скоро настане час оголосити про його нову угоду з Реалом. Новий контракт Бензема буде дійсний ще на один сезон, до червня 2024 року. Це лише питання часу" — підсумував журналіст.

Нагадаємо, у суботу Карім відзначився голом в Ель-Класіко, відкривши рахунок у матчі Реал — Барселона (3:1).