Іспанія

Причина — м'язова втома француза.

Як повідомляє авторитетне іспанське видання Marca, володар Золотого м'яча-2022 Карім Бензема не прийме участь у матчах Реалу проти Севільї та Лейпцига. Причина, вказана у медичному звіті мадридського клубу — "м'язова втома у квадрицепсі лівої ноги".

Поєдинок Ла Ліги з андалусійцями чекає на команду Анчелотті у суботу, 22 жовтня, о 22:00 за київським часом. Гра "галактікос" проти "редбуллівців" у рамках Ліги чемпіонів відбудеться у вівторок, 25 жовтня, у той же час. Нагадаємо, що у цій же групі виступає донецький Шахтар.

Раніше стало відомо, що Бензема змагатиметься з Робертом Левандовські ще й за звання найкращого футболіста 2022 року за версією Globe Soccer Awards.