ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст вийшов на тренування, проте дуже скоро пішов з поля.

Півзахисник Севільї Іско Аларкон отримав травму на тренуванні клубу 13 грудня. Це офіційна заява клубу.

Футболіст вийшов на заняття, але воно завершилось для нього за 10 хвилин після початку.

Клуб повідомляє, що гравець ушкодив кістку, тому і залишив поле. Проте, як пише Football Espana, очевидці не помітили фізичних ушкоджень в гравця.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Іско не бажає більше виступати за Севілью і хотів би знайти собі новий клуб.

Головний тренер клубу Хорхе Сампаолі виключив Іско з гравців, які будуть грати у товариських матчах під час збору.