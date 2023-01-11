Іспанія

Уругваєць може знову перебратися до іспанської Ла Ліги.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Факундо Пеллістрі може повернутися до іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного уругвайця зацікавлена Валенсія, яка готова орендувати футболіста із правом подальшого викупу.

Крім "кажанів" футболістом цікавляться Болонья та Фламенго.

Зазначимо, що Факундо вже виступав у Ла Лізі у складі Алавеса, де він грав на правах оренди минулого сезону.

У поточній кампанії Пеллістрі провів лише два поєдинки, в яких відзначився однією гольовою передачею, відігравши на полі 72 хвилини.