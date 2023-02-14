Іспанія

Ще один шанс для українського воротаря "вершкових".

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа та півзахисник Тоні Кроос не зможуть допомогти команді у найближчому матчі 21 туру іспанської Ла Ліги проти Ельче.

Таким чином свій черговий шанс проявити себе отримає український воротар Андрій Лунін, який відіграв за Реал на Клубному чемпіонаті світу.

Цього сезону Лунін провів 10 поєдинків, з яких три на нуль при дев'яти пропущених м'ячах.

"Вболівальники знають, що збирається робити команда, а саме боротися у всіх іграх та турнірах. Вони знають професіоналізм та серйозність наших гравців. Я не думаю, що вони думають, що ми перебуваємо в критичній ситуації.

Сьогодні Куртуа тренувався, але завтра його не буде. Він може бути готовим до гри в суботу проти Осасуни. До нас повернулися Мілітао та Васкес, але ми маємо втрату Крооса, у якого виникли проблеми. Азар тренувався, але він має труднощі з коліном. У мене є з ним діалог — до жодного гравця немає особливого відношення.

В атаці ми справляємося дуже добре, а в обороні нам потрібно працювати та вдосконалюватись. Ми зіграли на нуль проти Атлетіка, Реал Сосьєдада та Валенсії, але припустилися помилок в останній грі. Ось де ми маємо покращитися. Ці помилки — проблема концентрації, організації та колективної роботи", — наводить слова Анчелотті прес-служба "вершкових".

Нагадаємо, матч Реал — Ельче відбудеться завтра, 15 лютого, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.