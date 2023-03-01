Іспанія

Бразилець вже кілька днів тренується у загальній групі "вершкових".

Нападник мадридського Реала Родріго Гоес може повернутися на поле вже у найближчому матчі проти Барселони. Про це повідомляє Marca.

22-річний бразилець отримав травму у матчі проти Ліверпуля (5:2) у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Також разом з ним до лазарету потрапив захисник Давід Алаба і передбачалося, що вони пропустять гру з "блаугранас".

Проте, у вівторок, 28 лютого, Родріго вже тренувався у загальній групі команди Карло Анчелотті без обмежень, що робить його доступним до найближчої гри.

Нагадаємо, півфінальний матч Кубка Іспанії між Реалом та Барселоною відбудеться завтра, 2 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.