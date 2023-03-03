Іспанія

Рекордсменом є Віктор Вальдес.

Вчора, 2 березня, Барселона у першому півфінальному матчі Кубка Іспанії мінімально обіграла мадридський Реал (1:0).

За інформацією Barça Universal, воротар "блаугранас" Марк-Андре тер Штеген провів шостий сухий матч у рамках Ель Класіко. Завдяки цьому німець зрівнявся з легендою "вершкових" Ікером Касільясом.

Рекордсменом цього показника є колишній воротар Барселони Віктор Вальдес, на рахунку якого сім сухих матчів.

Матч-відповідь Кубка Іспанії пройде 5 квітня на стадіоні Камп Ноу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Барселона.