Рекордсменом є Віктор Вальдес.
Марк-Андре тер Штеген, Getty Images
03 березня 2023, 09:59
Вчора, 2 березня, Барселона у першому півфінальному матчі Кубка Іспанії мінімально обіграла мадридський Реал (1:0).
За інформацією Barça Universal, воротар "блаугранас" Марк-Андре тер Штеген провів шостий сухий матч у рамках Ель Класіко. Завдяки цьому німець зрівнявся з легендою "вершкових" Ікером Касільясом.
Рекордсменом цього показника є колишній воротар Барселони Віктор Вальдес, на рахунку якого сім сухих матчів.
Матч-відповідь Кубка Іспанії пройде 5 квітня на стадіоні Камп Ноу.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Барселона.