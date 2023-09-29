Іспанія

Наставник "грифонів" поділився своїми думками після гри з Ромою.

Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно прокоментував перемогу своєї команди у матчі італійської Серії А проти Роми (4:1).

"Це був чудовий виступ, відмінний настрій хлопців. У нас була мужність, різкість і концентрація, я сказав їм, що результат залежатиме від нашого ставлення. Природно, що проти Роми ми хотіли чергувати високий та проміжний пресинг, це була стратегія, щоб тримати їх у напрузі.

Незважаючи на початкові проблеми, пов'язані з втратами Мілана та Кевіна через травми, хлопці цього вечора часом виявляли героїзм. Усі хлопці показали на тижні, що вони готові, голодні та рішучі, і довели це сьогодні на полі.

Медичний персонал оцінюватиме травми протягом наступних кількох днів, але мені, як тренеру, приємно бачити, що ті, хто вийшов з лави запасних, зробили так багато, щоб підняти команду", — наводить слова Джилардіно Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дженоа — Рома.