Іспанія

Жирона продовжує свою казку у іспанському чемпіонаті.

Головного тренера Жирони Мічела визнано найкращим наставником іспанської Ла Ліги за підсумками листопада. Про це повідомляє прес-служба Прімери.

За підсумками голосування, 48-річний іспанець випередив Ернесто Вальверде з Атлетіка та Хав'єра Гарсію Пім'єнту з Лас-Пальмаса.

Цього місяця Жирона, в якій виступають українські футболісти Віктор Циганков та Артем Довбик, обіграла Осасуну (4:2) та Райо Вальєкано (2:1), а також зіграла внічию з Атлетіком (1:1).

Після 14 турів Жирона набрала 35 очок і посідає друге місце в Ла Лізі після мадридського Реалу, який має стільки ж балів.

Свій наступний матч Жирона проведе проти Валенсії. Гра відбудеться 2 грудня о 15:00 за київським часом.