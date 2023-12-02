Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 2 грудня 2023 року, 15:00.

Жирона у матчі 15 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграла Валенсію (2:1).

"Кажани" відкрили рахунок на 57 хвилині зусиллями Уго Дуро, але потім наставник Жирони Мічел зробив потрійну заміну, яка перевернула гру з ніг на голову. Головним героєм матчу став Крістіан Стуані, котрий оформив дубль після двох передач від Яна Коуту.

У складі Жирони весь матч провели два українці — Віктор Циганков та Артем Довбик, а наприкінці матчу на полі з'явився Роман Яремчук у складі гостей.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Валенсія в 15 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Жирона — Валенсія 2:1

Голи: Стуані, 83, 88 — Дуро, 57.

Жирона: Гассаніга — Гутьєррес, Блінд, Давід Лопес (Стуані, 75), Е. Гарсія — Мартін (Порту, 82), А. Гарсія, Еррера (Торре, 13 (Коуту, 82)) — Савіо, Циганков, Довбик.

Валенсія: Мамардашвілі — Гасеровскі (Васкес, 89), Пауліста, Москера, Коррейя — Перес (Діакабі, 67), Пепелу, Герра, Фулькьє (Амалла, 84) — Дуро (Яремчук, 84), Дієго Лопес (Канос, 84).

Попередження: Блінд, Коуту, Савіо — Гасеровскі, Дуро, Пауліста.