Завершився шостий поєдинок 32 туру чемпіонату Іспанії.
Хетафе - Реал Сосьєдад, Getty Images
21 квітня 2024, 17:01
У рамках тридцять другого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Хетафе приймав Реал Сосьєдад на Естадіо Колісеум.
Відкрити рахунок у матчі вдалося гостям — відзначився Барренечеа. У першому ж таймі господарі поля відновили паритет завдяки голу Латаси. Протягом другої половини зустрічі команди не порадували глядачів результативними ударами, тож фінальний свисток зафіксував нічию.
Хетафе — Реал Сосьєдад 1:1
Голи: Латаса, 29 — Барренечеа, 13
Хетафе: Сорія — Кармона (Альварес, 88), Джене (Мартін, 90+1), Альдерете, Ріко — Мілья, Сантьяго (Моріба, 67), Максимович — Грінвуд, Родрігес (Таллаль, 88), Латаса (Мата, 67)
Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре (Одріосола, 46), Ле Норман (Тірні, 84), Пачеко, Галан — захарян (Елустондо, 68), Турр'єнтес, Меріно, Барренечеа (Кубо, 46) — Бекер (Садік, 68), Оярсабаль
Попередження: Меріно, Елустондо