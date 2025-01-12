Іспанія

Проте команда здобула перемогу.

Головний тренер Жирони"Мічел Санчес прокоментував перемогу своєї команди над Алавесом у чемпіонаті Іспанії 1:0.

"Це був дуже складний матч і не найкраща наша гра, це реальність. Ми почали добре, але потроху суперник став краще пресингувати, і нам було важко протягом усього матчу, особливо в зоні атаки, де нам не вистачало рішучості.

Гравці сказали мені, що поле було дещо нерівним, і через це нам було важко дивитися вперед і рухати м’яч з боку в бік, особливо в першому таймі. Дуже важливо почати рік з перемоги. Це дозволяє нам продовжувати працювати з упевненістю та підтримувати цю позитивну динаміку", — сказав Мічел.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Алавес — Жирона у рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25.