Іспанія

Молодий іспанець вдруге отримав капітанську пов'язку "блаугранас".

Півзахисник Барселони Гаві прокоментував отримання капітанської пов'язки під час перенесеного матчу Ла Ліги проти Осасуни (3:0).

"Я неймовірно пишаюся цим. Я завжди мріяв про капітанську пов'язку в Барселоні. Зрештою, я з дитинства був уболівальником цього клубу, адже я завжди був тут. Я був дуже радий надіти її, а також хочу подякувати Педрі за це", — наводить слова Гаві Barca Universal.

Зазначимо, що до цього 20-річний іспанець отримав капітанську пов'язку у матчі проти Севільї, коли повернувся на поле після серйозної травми, через яку відновлювався близько десяти місяців.

У нинішньому сезоні Гаві провів 27 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав три асисти.

Раніше повідомлялося, що Барселоні загрожує технічна поразка у матчі проти Осасуни.