Іспанія

Остаточне рішення щодо воротарської позиції буде ухвалено сьогодні.

Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін все ще має шанс зіграти у найближчому поєдинку іспанської Ла Ліги проти Валенсії. Про це повідомляє журналіст The Athletic Маріо Кортегана.

Нагадаємо, 26-річний українець отримав пошкодження камбаловидного м'яза у минулому матчі проти Сосьєдада (4:4) у Кубку Іспанії.

Раніше передбачалося, що українець може пропустити до чотирьох тижнів, але, за інформацією джерела, голкіперу можуть дати знеболювальне, щоб він взяв участь у зустрічі.

Зазначається, що остаточне рішення щодо воротарської позиції буде ухвалено сьогодні, 4 квітня, після тренування.

Цього сезону Лунін провів 12 матчів, з яких чотири на нуль при 19 пропущених м'ячах.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Валенсія відбудеться завтра, 5 квітня, о 17:15 за Києвом.