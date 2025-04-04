Остаточне рішення щодо воротарської позиції буде ухвалено сьогодні.
Андрій Лунін, Getty Images
04 квітня 2025, 12:54
Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін все ще має шанс зіграти у найближчому поєдинку іспанської Ла Ліги проти Валенсії. Про це повідомляє журналіст The Athletic Маріо Кортегана.
Нагадаємо, 26-річний українець отримав пошкодження камбаловидного м'яза у минулому матчі проти Сосьєдада (4:4) у Кубку Іспанії.
Раніше передбачалося, що українець може пропустити до чотирьох тижнів, але, за інформацією джерела, голкіперу можуть дати знеболювальне, щоб він взяв участь у зустрічі.
Зазначається, що остаточне рішення щодо воротарської позиції буде ухвалено сьогодні, 4 квітня, після тренування.
Цього сезону Лунін провів 12 матчів, з яких чотири на нуль при 19 пропущених м'ячах.
Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Валенсія відбудеться завтра, 5 квітня, о 17:15 за Києвом.