Турция

Бельгієць може поїхати до Туреччини.

Стамбульський Галатасарай намагається переконати Дріса Мертенеса підписати контракт із їхнім клубом, повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра. Саме "леви" лідирують у боротьбі за 35-річного форварда.

Наразі тривають перемовини, у разі їхнього успіху бельгієць приєднається до турецького клубу у якості вільного агенту. Мова йде про дворічний контракт.

Нагадаємо, свою згоду на підписання Мертенса також дав головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі. Крім того, націлився на Дріса ще й римський Лаціо.

Зазначимо, що Дріс Мертенс є рекордсменом за кількістю забитих м'ячів в історії Лаціо.