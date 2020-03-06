Лига Европы

Всему виной бушующий в Европе коронавирус.

По информации пресс-службы футбольного клуба Копенгаген, предстоящий поединок команды в Лиге Европы против Истанбул Башакшехира пройдет за закрытыми дверями.

Причиной тому является коронавирус. По решению Ассоциации профессиональных лиг Дании, в марте все поединки Суперлиги и 1-го дивизиона состоятся без зрителей.

Матч 1/8 финала Лиги Европы в столице Дании не будет исключением.

Первый матч между Истанбул Башакшехиром и Копенагеном состоится в Стамбуле 12 марта, в 19:55. Ответная игра в Копенгагене запланирована на 19 марта, в 22:00.

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