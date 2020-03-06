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Эпидемия добралась и до скандинавов.

По информации Bold.dk, ближайший тур датской Суперлиги и 1-го дивизиона состоятся за закрытыми дверьми.

Такое решение было принято Ассоциацией футбольных лиг Дании по призыву премьер-министра Дании Метте Фредериксена к отмене или переносу всех событий в марте с участием более 1000 участников.

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Всему виной коронавирус, который ныне активно распространяется по Европе.

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