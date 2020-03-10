Лига Европы

Поединок в Австрии стал очередной игрой, подпавшей под влияние коронавируса.

Болельщики не смогут посетить матч между ЛАСКом и Манчестер Юнайтед в Австрии. Встреча пройдет за закрытыми дверьми, чтобы не допустить распространение коронавируса, сообщил ЛАСК в Твиттере.

Также пройдут без болельщиков еще четыре игры 1/8 финала Лиги Европы (курсивом указаны хозяева поля): Вольфсбург – Шахтер, Севилья – Рома, Интер – Хетафе, Олимпиакос – Вулверхэмптон. Такая же участь постигла ответный матч между Копенгагеном и Башакшехиром в Дании, а вторая встреча между Базелем и Айнтрахтом в Швейцарии, была отменена.

На данный момент среди первых игр 1/8 финала ЛЕ не было объявлено о закрытых трибунах только на матчах Истанбул Башакшехир – Копенгаген, Айнтрахт – Базель и Рейнджерс – Байер.