Лига Европы

Бразильский хавбек стал автором победного гола в ворота Вольфсбурга.

Состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которых официальный сайт УЕФА назвал имена претендентов на звание лучшего футболиста турнира на этой неделе.

В четверку лучших игроков попал полузащитник Шахтера Маркос Антонио, который стал автором победного гола "горняков" в гостевом матче против Вольфсбурга (1:2).

Конкуренцию бразильскому хавбеку в борьбе за данную награду составят форвард Манчестер Юнайтед Одион Игало, на счету которого гол и результативная передача против ЛАСКа, полузащитник Базеля Самуэль Кампо (гол и ассист в матче с Айнтрахтом), а также хавбек Байера Чарлес Арангис (гол в ворота Рейнджерс).

Голосование за лучшего футболиста недели в Лиге Европы завершится сегодня, 13 марта. Вы также можете отдать свой голос на официальном сайте УЕФА.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Вольфсбург — Шахтер.

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