Лига Европы

Количество случае заболевания в нидерландском клубе не уточняется.

АЗ Алкмаар перед встречей первого тура Лиги Европы сообщил о позитивных тестах на коронавирус в клубе.

"Случаи заболевания коронавирусом среди группы игроков АЗ были обнаружены во вторник. Сейчас ситуация изучается. АЗ находится в тесном контакте с Федерацией футбола Нидерландов и УЕФА", — гласит заявление клуба.

В прошлую пятницу клуб отчитался о девяти случаях заражения. Теперь же, по данным NOS, речь идет о восьми случаях. Фамилии футболистов не разглашаются.

Ранее в этом месяце Наполи получил техническое поражение и штраф в один балл в Серии А за то, что не смог приехать на игру против Ювентуса в связи с запретом здравоохранительных органов. Этот запрет был обусловлен наличием двух случаев заболевания в клубе.