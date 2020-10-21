Лига Европы

Наставник Лестера высказался о предстоящем матче против Зари в Лиге Европы.

Заря начнет свой еврокубковый сезон поединком против Лестера в рамках группового этапа Лиги Европы. Главный тренер "лис" Брендан Роджерс поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с украинской командой.

"Мы хотим пройти в Лиге Европы как можно дальше, но сперва нужно пробиться в плей-офф. Изучали Зарю и ее футболистов. У нашего соперника ромбовидная полузащита, и нужно уделить этому особое внимание. Я уверен, что у нас получится переиграть их тактически".

"Заря уже участвовала в Лиге Европы, так что они будут более опытными в этом отношении. Но это домашняя игра, и мы хотим дать хороший старт и получить три очка".

"У Лестера была цель попасть в Лигу Европу, и нам удалось ее достичь. Жаль, что фанаты не могут поддержать нас на стадионе. Несмотря на это, мы надеемся, что у нас получится удачно стартовать", — приводит слова Роджерса пресс-служба Лестера.

Напомним, что матч Лестер — Заря состоится в четверг, 22 октября, в 22:00 по киевскому времени. Ранее стала известна заявка луганского клуба на данный поединок.