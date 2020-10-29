Лига Европы

Станислав Оганов высказался о матче Лиги Европы против Браги.

Заря принимает на своем поле Брагу в поединке второго тура группового этапа Лиги Европы. Генеральный директор луганского клуба Станислав Оганов прокомментировал данное противостояние и объяснил отсутствие в стартовом составе нападающего Александра Гладкого.

"Лига Европы — большой подарок для Запорожья. Городские власти сделали все, чтобы сегодняшний матч прошел на уровне".

"В сегодняшней ситуации мы благодарны, что разрешили провести матч с болельщиками с 15% заполняемости. Надеемся на поддержку 2 тысяч зрителей. Когда есть болельщики — это другой футбол. Играть при пустых трибунах не очень комфортно".

"Неправильно расценивать матч с Брагой как решающий. Впереди достаточно игр и этот матч может стать переломным. Отсутствие Гладкого? Это тактическое решение тренера. Мы надеемся, что он принесет немало пользы для Зари".

"Я бы не хотел возвращаться к прошлому, но если бы не ошибки прошлого сезона, думаю Заря могла бы играть в Лиге чемпионов. Так получилось, к сожалению. Конечно всем хочется играть в ЛЧ. Надеюсь болельщики увидят футбол хорошего уровня", — приводит слова Аганова сайт телеканалов Футбол.

Напомним, что матч между Зарей и Брагой начался сегодня, 29 октября, в 19:55 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.