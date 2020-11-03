Лига Европы

Украинцы прилетят на родину вместе с командой.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы луганская Заря на Славутич-Арене примет греческий АЕК.

Главный тренер греческого клуба Массимо Каррера назвал футболистов, которые полетели в Запорожье на матч. В списке оказались и украинцы Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

Отметим, что центрбек Дмитрий Чигринский не играл за АЕК в матче чемпионата и Лиги Европы против Лестера из-за травмы, которую успешно залечил. Евгений Шахов, в свою очередь, отметился забитым голом в последнем матче чемпионата Греции против ОФИ (2:1).

Поединок Заря — АЕК состоится пятого ноября. Начало встречи — в 22:00.