Лига Европы

Любителей футбола ожидает очередной поединок украинской команды в рамках еврокубков.

Заря сойдется в противостоянии с афинским АЕКом в поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы. Данный матч состоится 5 ноября на Славутич-Арене в Запорожье и пройдет без поддержки зрителей на стадионе.

В прямом эфире игру покажет телеканал Футбол 2. Трансляция начнется в 21:50, а непосредственно сам матч – в 22:00. Также посмотреть поединок Зари и АЕКа можно с помощью медиасервиса Megogo.

Если кто-то по определенным причинам пропустил игру, он сможет посмотреть ее повтор 6 ноября на телеканале Футбол 2 в 11:20 по киевскому времени, а также на телеканале Футбол 1 в 16:50.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, а после финального свистка на нашем сайте появятся видео лучших моментов игры. Букмекеры не смогли выделить явного фаворита предстоящего противостояния, однако отдали небольшое предпочтение АЕКу.