Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию трансляцию еврокубкового поединка между украинской и греческой командами.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы Заря проведет домашний поединок с афинским АЕКом, который состоится в четверг, 5 ноября, в 22:00 по киевскому времени. Место проведения матча: стадион Славутич-Арена, Запорожье.

Пока подопечные Виктора Скрипника успехами в еврокубках похвастаться не могут. В первом матче луганчане в гостях потерпели разгромное поражение от Лестера, а затем дома уступили Браге.

Сможет ли луганская Заря набрать первые очки в текущем розыгрыше еврокубков? Об этом станет известно после матча с АЕКом, следить за событиями которого вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.