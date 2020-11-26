Лига Европы

Украинский хавбек заработал вторую желтую карточку за фол на Владиславе Кочергине.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы АЕК принимает на своем поле луганскую Зарю.

По итогам первого тайма выявить сильнейшего коллективам не удалось, однако на 47-й минуте греческий клуб оказался в непростом положении, когда Евгений Шахов заработал удаление и оставил свою команду в меньшинстве.

Украинский полузащитник АЕКа сфолил на хавбеке Зари Владиславе Кочергине, за что главный арбитр встречи показал желтую карточку, ставшей для Шахова второй в этом матче.

Напомним, что следить за событиями матча между афинским АЕКом и луганской Зарей вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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