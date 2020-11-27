Лига Европы

Специалист — о поединке против луганчан.

Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера прокомментировал разгром от Зари (0:3) в поединке группового этапа Лиги Европы.

"Мы применили тот же план, что и в первой игре с Зарей. Я считаю, что мы неплохо сыграли в первом тайме и у нас были некоторые шансы забить".

"Во втором тайме удаление Шахова произошло в решающий момент, и решило исход игры. Это очень усложнило нам задачу", — сказал Каррера в интервью УЕФА.

Отметим, что лучшим игроком матча АЕК — Заря по версии Whoscored стал защитник Жоэль Абу Ханна, а худшим — Евгений Шахов.

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