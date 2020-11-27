Специалист — о поединке против луганчан.
Массимо Каррера, Getty Images
27 ноября 2020, 09:27
Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера прокомментировал разгром от Зари (0:3) в поединке группового этапа Лиги Европы.
"Мы применили тот же план, что и в первой игре с Зарей. Я считаю, что мы неплохо сыграли в первом тайме и у нас были некоторые шансы забить".
"Во втором тайме удаление Шахова произошло в решающий момент, и решило исход игры. Это очень усложнило нам задачу", — сказал Каррера в интервью УЕФА.
Отметим, что лучшим игроком матча АЕК — Заря по версии Whoscored стал защитник Жоэль Абу Ханна, а худшим — Евгений Шахов.
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