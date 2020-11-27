Лига Европы

Защитник "мужиков" награжден неплохим балом.

Луганская Заря в рамках группового этапа Лиги Европы переиграла на выезде греческий АЕК (0:3).

Авторитетный портал Whoscored назвал защитника луганчан Жоэля Абу Ханну — лучшим футболистом игры и наградил его балом — 7,9. Самая низкая оценка в составе Зари у Михайло Перовича, который вышел на замену в концовке матча — 6,0.

У соперника лучшим на поле был Марко Ливая — 6,6. Худшая оценка у Евгения Шахова, который схлопотал удаление в начале второго тайма — 4,8. Действия другого украинца Дмитрия Чигринского оценили в 6,1.

Видео голов и обзор матча АЕК — Заря можно смотреть на Football.ua.