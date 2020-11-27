Лига Европы

Футболист — об уверенной победе над греками.

Нападающий луганской Зари Александр Гладкий прокомментировал уверенную победу в групповом этапе Лиги Европы над греческим АЕКом (0:3).

"Была очень тяжелая игра. Нам нужно было немного перетерпеть, потому что показываем хорошую игру, но нет результата. Мы выиграли и получили три очка. К сожалению, в последнее время нас многие начали хоронить, списывать со счетов. Многие говорили, что у нас плохая команда, тренеры плохие. Но, я думаю, мы сумели дать ответ нашим критикам".

"Мы доказали в первую очередь самим себе, что можем играть в футбол и побеждать. Это самое главное, потому что перед игрой было много негатива в нашу сторону. И мы договорились с ребятами, что ответим на критику на поле", — сказал Гладкий в интервью ТК Футбол 1/2/3.

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